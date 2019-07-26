США оставили Турции возможность избежать санкций из-за С-400

Глава Госдепа призвал Анкару не развертывать купленные у России С-400. В этом случае Турция может избежать новых санкций, предупреждает Вашингтон

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Турцию не развертывать системы ПВО, которые она приобрела у России, в то время как президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций против Турции.

«Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты», — заявил Помпео в интервью Bloomberg.

Ранее Трамп дал понять, что США пока не рассматривают введения новых санкций против Турции. Тем временем законодатели США призывают президента наказать Анкару, как того требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).