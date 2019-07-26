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Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
PayPal $135 (+17,5%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+27,22%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 25 июл, 12:44
Курс евро на 26 июля
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Политика ,  
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США оставили Турции возможность избежать санкций из-за С-400
Глава Госдепа призвал Анкару не развертывать купленные у России С-400. В этом случае Турция может избежать новых санкций, предупреждает Вашингтон

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Турцию не развертывать системы ПВО, которые она приобрела у России, в то время как президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций против Турции.

«Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты», — заявил Помпео в интервью Bloomberg.

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Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

Ранее Трамп дал понять, что США пока не рассматривают введения новых санкций против Турции. Тем временем законодатели США призывают президента наказать Анкару, как того требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Политика
В сенате потребовали наказать Турцию за «опасное партнерство» с Путиным

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью изданию Defence One заявил, что позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и призвал его не развертывать российские С-400. «Я сторонник того, что если они не активируют C-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не развертывать системы, потому что это очень разрушительно для отношений», — сказал Грэм. Он уточнил, что звонок в Анкару он сделал по просьбе Трампа.

Грэм добавил, что если Турция развернет С-400, отношения США с союзником по НАТО «примут очень тяжелый оборот».

Материал дополняется.
 

Автор: Мария Бондаренко
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