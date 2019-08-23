В Анкаре назвали дату визита Эрдогана в Россию

Президент России Владимир Путин 27 августа встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Эрдоган прилетит в Россию 27 августа с однодневным визитом. Подробностей о программе визита не приводится. Информацию о том, что 27 августа ожидается встреча Эрдогана и Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 23 августа Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по сирийскому урегулированию. Стороны, в частности, обсудили двустороннее взаимодействие с учетом ситуации в зоне деэскалации в провинции Идлиб, куда 19 августа вошел турецкий военный конвой. Силы Дамаска нанесли по нему удар с воздуха. По мнению сирийских властей, турецкие военные направлялись в Хан-Шейхун для оказания помощи боевикам.

22 августа Кремль подтвердил, что сирийскую проблематику лидеры России, Турции и Ирана обсудят на новом трехстороннем саммите. В июле пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял о намерении провести трехсторонний саммит в августе.