Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В удовлетворении искового заявления Гудкова к МГИК, ЦИК, Окружной избирательной комиссии отказано в связи с тем, что пропущен срок для подачи административного искового заявления такой категории», — сказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

16 августа юрист Гудкова подал в Мосгорсуд иск от имени оппозиционера. Сам политик с 30 июля находится под арестом.

Гудкову отказали в регистрации из-за превышения брака в подписных листах. Он обжаловал это решение в Мосгоризбиркоме, но его жалобу отклонили, «вернув» около 134 подписей из 1073, признанных ранее недействительными. Позже избирком оставил в силе отказ в регистрации кандидата. Гудков заявил о намерении обжаловать отказ в ЦИК: по его словам, примерно 700 подписей из числа забракованных являются действительными.