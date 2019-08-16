Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму

Юрист Дмитрия Гудкова подал в Мосгорсуд иск от имени политика из-за отказа в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом заявил РБК пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Гудкову отказали в регистрации из-за превышения брака в подписных листах. Он обжаловал это решение в Мосгоризбиркоме, но рабочая группа отклонила жалобу, ему «вернули» около 134 подписей из 1073, признанных ранее недействительными. Позже ЦИК оставила в силе отказ в регистрации Гудкова. Гудков заявил о намерении обжаловать отказ в регистрации в ЦИК: по его словам, примерно 700 подписей из числа забракованных — действительные.

24 июля у Гудкова прошел обыск по делу по ч. 2 ст. 141 УК России о препятствовании работе избирательных комиссий, затем обыск прошел в его штабе. 27 июля Гудкова задержали на несанкционированной акции протеста в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, однако вскоре отпустили. На следующий день Гудкова вновь задержали сотрудники правоохранительных органов. Сам Гудков говорил, что его обвиняют в организации митинга без подачи уведомления. 30 июля Тверской суд Москвы приговорил Гудкова к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля.