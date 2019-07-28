Гудков сообщил о своем новом задержании

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил о своем новом задержании. Об этом он написал в своем аккануте в Twitter.

«Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД», — сказал он. В аккаунте политик также разместил кадры, на которых видно, что его увозят на автобусе.

Накануне его уже задерживали на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, но затем отпустили. По данным полиции, на акции сотрудники правоохранительных органов задержали 1074 человека. В «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. Не допущенных к выборам кандидатов стали задерживать еще до самой акции, начавшейся на Тверской улице.