Памфилова обсудила с Собяниным жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом глава ЦИК сообщила журналистам на заседании комиссии, передает ТАСС.

«Мы предметно обсудили все жалобы и предложения, Сергей Семенович дал поручение отрабатывать все эти предложения и взял это под личный контроль», — заявила Памфилова.

7 августа глава ЦИК встретилась с представителями КПРФ и допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. В середине июля стало известно, что Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов. Претензии вызвало качество собранных кандидатами подписей. После этого решения в Москве прошли согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. На несогласованном митинге 27 июля полиция задержала более 1 тыс. человек, по итогам также несогласованной акции 3 августа — от 600 до 1 тыс. После протестов 27 июля СК завел уголовное дело о массовых беспорядках, а также о применении насилия по отношению к представителю власти. Согласованный митинг 10 августа прошел на проспекте Академика Сахарова.