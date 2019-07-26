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3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

В офисе незарегистрированного на выборы в Мосгордуму Дмитрия Гудкова проходит обыск. Об этом он сам заявил РБК. Обыски проходят и у Илья Яшина, главы муниципального округа Красносельский.

«8 человек ходит по нашему штабу, нам сообщила об этом охрана, которая открыла штаб по требованию правоохранителей», — рассказал он. На своей странице в Twitter Гудков отметил, что в помещениях нет сотрудников штаба, так как его команда «предусмотрела эту опасность». «Грабители сегодня ночью развернулись по полной», — заключил политик.

В свою очередь, Яшин рассказал, что к нему домой тоже пришли с обыском. «Но мы ждали: следователей здесь вместе со мной встречают два адвоката», — написал он в Twitter.

Зарегистрированный кандидат от «Яблока» Дарья Беседина сообщила, что полиция пришла в квартиру ее родителей.

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму. Директор ФБК Иван Жданов опубликовал видео, где представитель СК говорит, что обыски проводятся в связи с ранее возбужденным уголовным делом по ч. 2 ст. 141 УК России о давлении на членов Мосизбиркома.

Общество
Следователи пришли с обысками в фонд Навального и штаб Яшина

24 июля на фоне этого дела, которое было заведено после московских митингов за допуск на выборы независимых политиков, обыски также прошли у ряда кандидатов, в том числе Гудкова и Жданова.

Теги: Дмитрий Гудков, обыски, новости РБК
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