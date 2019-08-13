ЦИК отказалась пустить на выборы в Мосгордуму Гудкова и Соловьева

Центризбирком оставил в силе отказ в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму трем политикам — представителю «Справедливой России» Александру Соловьеву и экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Комиссия посчитала, что политики превысили количество недействительных подписей в подписных листах. Кроме того, Гудков не указал в сведениях о себе информацию о недвижимости жены в Болгарии.

Кроме того, у незарегистрированного кандидата Ивана Кульнева в подписях, как заявили в ЦИК, были обнаружены 70 умерших. Член ЦИК Валерий Гальченко предложил отправить информацию о них «семьям этих людей». Иван Кульнев отозвал свою жалобу в процессе рассмотрения.

Окружные избиркомы отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в середине июля, тогда же в Москве начались акции с требованием допустить представителей оппозиции к участию в выборах. Митинги 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями города, на них правоохранительные органы задержали несколько сотен человек. Последняя акция прошла 10 августа, на нее, по данным МВД, вышли около 20 тыс. человек, а по данным активистов проекта «Белый счетчик» — от 50 тыс. до 60 тыс. человек.