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General Motors $68 (+71,98%) прогноз Citigroup к 17.07.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Netflix $440 (+41,59%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,02%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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ЦИК отказалась пустить на выборы в Мосгордуму Гудкова и Соловьева

Центризбирком оставил в силе отказ в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму трем политикам — представителю «Справедливой России» Александру Соловьеву и экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Комиссия посчитала, что политики превысили количество недействительных подписей в подписных листах. Кроме того, Гудков не указал в сведениях о себе информацию о недвижимости жены в Болгарии.

Кроме того, у незарегистрированного кандидата Ивана Кульнева в подписях, как заявили в ЦИК, были обнаружены 70 умерших. Член ЦИК Валерий Гальченко предложил отправить информацию о них «семьям этих людей». Иван Кульнев отозвал свою жалобу в процессе рассмотрения.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Окружные избиркомы отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в середине июля, тогда же в Москве начались акции с требованием допустить представителей оппозиции к участию в выборах. Митинги 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями города, на них правоохранительные органы задержали несколько сотен человек. Последняя акция прошла 10 августа, на нее, по данным МВД, вышли около 20 тыс. человек, а по данным активистов проекта «Белый счетчик» — от 50 тыс. до 60 тыс. человек.

Теги: Мосгордума, ЦИК, кандидаты
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