Гудкова приговорили к 30 суткам ареста

Тверской суд Москвы приговорил оппозиционера Дмитрия Гудкова к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор Гудкову был вынесен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

24 июля у Гудкова прошел обыск по делу по ч. 2 ст. 141 УК России о препятствовании работе избирательных комиссий. 26 июля обыск прошел в штабе Гудкова. 27 июля гудкова задержали на несанкционированной акции протеста в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, однако вскоре отпустили. В воскресенье, 28 июля, Гудкова вновь задержали сотрудники правоохранительных органов. Сам Гудков говорил, что его обвиняют в организации митинга без подачи уведомления.