Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — сказал дипломат. Он пояснил, что проведение встречи запланировано на 22 августа.

Накануне Пентагон опубликовал на своем сайте видеозапись, демонстрирующую запуск нарушающей ДРСМД крылатой ракеты. На кадрах в режиме замедленной съемки демонстрируется процесс запуска ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). В Пентагоне пояснили, что испытания прошли 18 августа текущего года — впервые после официального выхода США из ДРСМД. В результате ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данное испытание ракеты свидетельством того, что Вашингтон долго готовился к срыву договора. Он также отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.