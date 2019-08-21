Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,57 -0,33 EUR Бирж. 73,87 -0,22 Brent 59,47 +0,22% USD Нал. 67,05 64,83 EUR Нал. 74,39 72,08 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1098 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 628,00 -144,00 IMOEX 2 672,84 +0,93% RTSI 1 264,59 +1,37% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 20 авг, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 20 авг, 12:30
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США Политика, 05:16 Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Финансы, 04:54 Президенты США и Румынии выступили против реализации «Северного потока-2» Политика, 04:53 В администрации Мадуро подтвердили контакты с властями США Политика, 04:28 В СК назвали причину падения воздушного шара в Московской области Общество, 03:47 Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии Политика, 03:33 Общественная палата захотела смягчить закон о государственном флаге Общество, 03:32 Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия Политика, 03:18 Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта Общество, 03:08 Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Политика, 02:50 СМИ сообщили о сбитом в Йемене хуситами американском беспилотнике Политика, 02:24 В США заявили об изучении возможности разработки запрещенных ДРСМД ракет Политика, 02:06 В центре Краснодара произошла стрельба Общество, 01:58 Росавиация разослала рекомендации после жесткой посадки A321 в поле Общество, 01:47
Политика ,  
0 
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — сказал дипломат. Он пояснил, что проведение встречи запланировано на 22 августа.

Накануне Пентагон опубликовал на своем сайте видеозапись, демонстрирующую запуск нарушающей ДРСМД крылатой ракеты. На кадрах в режиме замедленной съемки демонстрируется процесс запуска ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). В Пентагоне пояснили, что испытания прошли 18 августа текущего года — впервые после официального выхода США из ДРСМД. В результате ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

Политика
МИД Китая назвал пуск в США новой ракеты попыткой добиться превосходства

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данное испытание ракеты свидетельством того, что Вашингтон долго готовился к срыву договора. Он также отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что данный пуск свидетельствует о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США объявили о приостановке участия в ДРСМД 1 февраля текущего года из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок «Искандер-М». Американские власти потребовали приостановить разработку этой ракеты, обвинив Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Москве эти обвинения отвергли и решили ответить на действия американских властей зеркально. В частности, на следующий день президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о приостановке участия в ДРСМД. Глава государства подтвердил, что Россия не намерена втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.

Теги: Россия - Китай, Совбез ООН, ракетные испытания, ДРСМД
Материалы по теме
В США заявили об изучении возможности разработки запрещенных ДРСМД ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter