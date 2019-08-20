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Политика ,  
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МИД после испытаний ракеты обвинил США в нагнетании военной напряженности
Москва заявила, что Вашингтон давно планировал выход из ДРСМД. Накануне Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, способной преодолеть расстояние свыше 500 км. Договор запрещал производство и испытание таких ракет

Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. Так он прокомментировал сообщение об испытании США крылатой ракеты, которое произошло впервые после официального выхода из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся», — сказал дипломат.

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Пентагон показал на видео запуск нарушающей ДРСМД крылатой ракеты

По словам Рябкова, испытание США крылатой ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД, говорит о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем и готовился к выходу из договора. Он отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.

Ранее Пентагон сообщил, что 18 августа провел испытания крылатой ракеты на острове Сан-Николас (Калифорния). Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Договор запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Военные отметили, что ракета предназначена для доставки не ядерных боеголовок. В министерстве обороны отметили, что испытывали разновидность крылатой ракеты «Томагавк».

США вышли из ДРСМД 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Претензии Вашингтона, в частности, вызвала российская ракета 9М729 с дальностью полета, «нарушающей» ДРСМД. Москва также указывала на нарушения со стороны Вашингтона. Речь шла об установках Mk-41 в Румынии, с которых могут быть запущены ракеты с запрещенной ранее дальностью. Newsweek указывает, что испытанная в Калифорнии ракета запущена с универсальной установки Mk-41.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: МИД России, ДРСМД
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Политика
США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты
Политика
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