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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении. Об этом глава Минобороны Германии ​Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью журналу FOCUS.

«Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — ответила фон дер Ляйен на вопрос о необходимости для Китая участвовать в соглашении, которое придет на смену Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

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В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД, фактический выход из договора произойдет через шесть месяцев.​ США обвиняют Россию в нарушении договора в том числе из-за крылатой ракеты 9М729, чья дальность якобы не соответствует положениям соглашения. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал заключение нового договора ​и говорил, что туда следует включить Китай.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Россия обвинения в нарушении ДРМСД отрицает. Президент Владимир Путин подчеркивал, что после выхода США из договора Москва оставляет за собой право на ответные меры.​

Теги: Германия, ДРСМД, Интервью
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