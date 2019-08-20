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Кремль нашел подтверждение планам США подорвать ДРСМД
Об этом свидетельствуют проведенные Пентагоном испытания крылатой ракеты, способной преодолеть расстояние свыше 500 км, заявил Песков. По его словам, подготовиться к ним за короткий срок невозможно

Пуск крылатой ракеты, проведенный в США, свидетельствует о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«За несколько недель или месяцев подобные испытания подготовить невозможно», — убежден представитель Кремля.

Как отметил Песков, новость о ракетном пуске поступила во время встречи Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа. Российский лидер заявил, что «подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД».

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Пентагон показал на видео запуск нарушающей ДРСМД крылатой ракеты

Первые после выхода США из ДРСМД официальные испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. По словам подполковника Роберта Карвера, речь шла о разновидности крылатой ракеты Tomahawk. Ракета предназначена для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, она поразила цель на расстоянии свыше 500 км, отмечали в Пентагоне. Это нарушило условия договора, который запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500  до 5,5 тыс. км.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, комментируя запуск ракеты, заявил, что США «взяли курс на нагнетание военной напряженности». По его словам, Вашингтон давно вели разработку подобных систем и готовились к выходу из договора. Москва продолжит соблюдать мораторий на размещение ракет средней дальности, добавил Рябков.

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МИД после испытаний ракеты обвинил США в нагнетании военной напряженности

ДРСМД действовал с июня 1988 года. США официально вышли из соглашения 2 августа. Причиной этого решения, по утверждению Вашингтона, стали разработки Москвы, нарушающие договор. По мнению американских властей, дальность полета российской ракеты 9М729 нарушает положения ДРСМД. В Москве настаивают, что ракета не нарушает условия договора.

Российская сторона, в свою очередь, также обвиняла США в нарушении договора. МИД отмечал, что с установок Мk-41, размещаемых Вашингтоном в Румынии, возможен запуск запрещенных ДРСМД ракет Tomahawk. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, США начали финансировать разработки нарушающих соглашение ракет за год до выхода из соглашения.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, ДРСМД, ракетные испытания
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