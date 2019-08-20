Кремль нашел подтверждение планам США подорвать ДРСМД

Об этом свидетельствуют проведенные Пентагоном испытания крылатой ракеты, способной преодолеть расстояние свыше 500 км, заявил Песков. По его словам, подготовиться к ним за короткий срок невозможно

Пуск крылатой ракеты, проведенный в США, свидетельствует о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«За несколько недель или месяцев подобные испытания подготовить невозможно», — убежден представитель Кремля.

Как отметил Песков, новость о ракетном пуске поступила во время встречи Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа. Российский лидер заявил, что «подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД».

Первые после выхода США из ДРСМД официальные испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. По словам подполковника Роберта Карвера, речь шла о разновидности крылатой ракеты Tomahawk. Ракета предназначена для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, она поразила цель на расстоянии свыше 500 км, отмечали в Пентагоне. Это нарушило условия договора, который запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.