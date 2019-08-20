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МИД Китая назвал пуск в США новой ракеты попыткой добиться превосходства

Испытание американскими военными новой крылатой ракеты, нарушающей нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствует о намерении Пентагона добиться одностороннего военного превосходства. Об этом заявил на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Этот шаг со стороны США вызовет новый раунд гонки вооружений, который приведет к эскалации военной конфронтации, что окажет серьезное негативное влияние на ситуацию в международной и региональной безопасности», — заявил представитель китайского МИДа.

По его словам, власти Китая советуют Вашингтону отказаться от «устаревшей концепции» холодной войны, сохранять сдержанность в развитии вооружений и поддерживать систему контроля над ними.

Испытания новой крылатой ракеты прошли в США 18 августа. В их ходе ракета наземного базирования поразила цель на расстоянии более 500 км, разработка таких ракет была запрещена ДРСМД, из которого США официально вышли 2 августа 2019 года.

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После проведения испытаний замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности, а столь скорое проведение испытаний свидетельствует, что в США давно вели разработку запрещенных ДРСМД систем и готовились к выходу из договора.

Теги: Китай, ДРСМД
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