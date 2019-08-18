Порошенко назвал главные страхи России

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны. Соответствующую запись экс-глава государства разместил на своей странице в Facebook.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — считает экс-глава государства.

Накануне американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин в интервью украинскому изданию «Страна.ua» рассказал, что за время пребывания на посту президента Украины (с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Кислин отметил, что по приезде на Украину (при Порошенко миллиардеру запретили возвращаться в страну после того, как он сообщил о коррупционных схемах президента), он планировал встретиться с новым руководством страны и поговорить по делам, связанным с бывшим главой государства. Однако, по мнению миллиардера, при генпрокуроре Юрии Луценко никакого прогресса по делам экс-президента страны ждать не стоит.

После избрания нового президента Украины Владимира Зеленского государственное бюро расследований страны завело против Порошенко и его команды 11 уголовных дел. Они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в работу судей. По всем из них экс-президент проходит в качестве свидетеля и не является подозреваемым, говорил в начале августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

15 июля Порошенко пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований (ГБР), однако он был перенесен на 8 августа. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, перенос запросил адвокат Порошенко. 13 августа стало известно, что суд разрешил следователям допросить бывшего президента Украины в рамках расследования дела о возможном уклонении от налогов. Сам экс-президент предлагал провести такую беседу на телеканале «Прямой» в прямом эфире, однако власти выступили против такого решения.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Госбюро расследований Украины ранее также отмечало, что экс-президент оказывал давление на судей, которые занимались делами, затрагивавшими личные интересы Порошенко.