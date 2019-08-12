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Порошенко после допроса забросали яйцами

Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после его допроса в Госбюро расследований, передает журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина в Twitter. Попасть в Порошенко, по его словам, им не удалось.

По данным журналиста, сторонники экс-президента скандировали «ГБР, чисти власть, а не медиа!» и лозунги за свободу слова, а противники — «Посмотрите на свои пенсионные платежки», «Олигарха — прочь!». На акцию в поддержку Порошенко также пришли его дети — две дочери и младший сын.

Порошенко утром 12 августа прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Около здания ведомства к прибытию бывшего лидера Украины собрались его сторонники и оппоненты. Они выкрикивали различные лозунги, в частности требовали привлечь Порошенко к уголовной ответственности. Допрос проходил при усиленных мерах безопасности. Для того чтобы экс-президент смог войти в здание, полиция и бойцы Нацгвардии создали коридор.

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Генпрокурор Украины назвал статус Порошенко по уголовным делам

В конце июля Порошенко допросили по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацкой». По данным Генпрокуратуры, против Порошенко и его команды расследуется в настоящее время 11 уголовных дел. По всем делам экс-президент проходит в статусе подозреваемого.

Теги: Петр Порошенко, Украина
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