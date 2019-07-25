Порошенко пришел к следователям и попросил перенести допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос, который перенесли на 8 августа, в Государственное бюро расследований (ГБР), об этом сообщает телеканал «112 Украина».

При этом, по словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, допрос Порошенко, назначенный на 25 июля, был перенесен на 8 августа по просьбе его адвоката.

«Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, мы общаемся исключительно с телеграмм-каналом господина Портнова (экс-глава администрации Януковича, подавший заявления о возбуждении уголовных дел против Порошенко. — РБК), который у нас является представителем ГБР», — сказал Порошенко. Экс-президент также отметил, что ему пришлось отменить встречу и среагировать на «инсинуации, которые запускают и господин Портнов, и отдельные представители ГБР».

24 июля стало известно, что Порошенко явился в ГБР за день до допроса. В ГБР отмечали, что следователям причина визита Порошенко в этот день неизвестна.