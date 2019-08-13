Суд на Украине разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Следователям разрешили допросить Порошенко с помощью полиграфа в рамках расследования дела о возможном уклонении от налогов. Сам экс-президент предлагал провести такую беседу в прямом эфире, но власти выступают против

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины получило разрешение суда на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Она отметила, что несмотря на разрешение суда, для подобного допроса нужно согласие Порошенко. Представитель ведомства добавила, что допрос на детекторе лжи можно провести только в кабинете следователя, чтобы сохранить тайну досудебного следствия, а потому организовать подобное в прямом эфире невозможно.

12 августа Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой», беседа длилась около двух часов, а после нее глава ведомства Роман Труба допустил, что в следующий раз следователи могут использовать полиграф. Бывший президент в ответ заявил, что не доверяет ГБР и не верит в непредвзятость следствия. При этом он согласился на полиграф, если такой допрос проведут в прямом эфире телеканала «Прямой».

Всего в отношении Порошенко на Украине расследуют 11 уголовных дел, говорил в середине июля Труба. Они в том числе касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в работу судей. По всем из них экс-президент проходит в качестве свидетеля и не является подозреваемым, говорил в начале августа генпрокурор Украины Юрий Луценко.