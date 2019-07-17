На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины в качестве свидетеля. Его вызовут повторно, но уже после выборов в Раду, рассказал глава бюро

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом директор бюро Роман Труба сообщил во время брифинга, трансляция которого шла на странице ведомства в Facebook.

«Сегодня Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства», — сообщил Труба.

Эти дела касаются возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей, пояснил он.

Он также рассказал, что Порошенко вызвали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском».