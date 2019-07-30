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Phillips 66 $105 (+2,13%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+32,22%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+7,15%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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СМИ узнали подробности дела против Порошенко о давлении на судей

Бывший президент Украины Петр Порошенко, ставший фигурантом 11 уголовных производств, оказывал давление на судей, занимавшихся делами, которые затрагивали его личные интересы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в Госбюро расследований Украины.

По данным ведомства, заявителем по делу о давлении на судей выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. Уголовное производство открыто по решению Печерского суда Киева 8 июля, дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.

По утверждению Чернушенко бывший президент и замглавы его администрации Алексей Филатов «требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных», сообщает издание.

Первый такой случай произошел в 2014 году. Чернушенко тогда вызвали в администрацию президента. Экс-глава государства был недоволен тем, что бывший руководитель Апелляционного суда не смог «защитить честь семьи» президента, когда ограбили магазин ювелирных украшений Graff. По данным издания, во время обысков там пропало кольцо, заказанное для жены президента Марины Порошенко.

По другим эпизодам с судьей общался уже Филатов. В заявлении Чернушенко также упоминал агрофирму «Агрейн». В 2014 году на нее наложил арест Голосеевский суд, но высшая инстанция его отметила, чем был потом недоволен Порошенко, который, по словам судьи, имел личный интерес в аресте активов.

По его же заказу, утверждает Чернушенко, Генпрокуратура и Печерский райсуд арестовали активы компании «Нефтегаздобыча» Рината Ахметова в 2015 году. Апелляционный суд тогда отметил решение предыдущих инстанций, а против Чернушенко завели уголовное дело из-за чего он покинул Украину.

Политика
Порошенко пришел к следователям на допрос

Порошенко пришел на допрос в качестве свитеделя в Госбюро расследований (ГБУ) 25 июля, однако его перенесли на 8 августа. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, перенос запросил адвокат Порошенко.

Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Порошенко и его команда стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел после того, как на Украине сменился президент. Бывшего главу государства вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском». На допрос, назначенный 17 июля, он не пришел.

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