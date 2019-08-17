Американский миллиардер с Украины заявил о выводе Порошенко $8 млрд

За все время президентства Петр Порошенко вывел из страны эту сумму при помощи различных мошеннических схем, утверждает приехавший в Киев американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Петр Порошенко за все время своего пребывания на посту президента Украины с 2014 по 2019 год вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

Отвечая на вопрос, зачем он приехал на Украину из США (при Порошенко ему запретили возвращаться в республику после того, как он сообщил о коррупционных схемах президента), Кислин сказал, что захотел встретиться с новым руководством страны и поговорить по делам, связанным с Порошенко.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 млн до $800 млн», — сказал он.

Однако, заметил бизнесмен, при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко никакого прогресса по делам экс-президента страны не произойдет.

«Он (Луценко. — РБК) — свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег», — пояснил Кислин.