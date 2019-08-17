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Политика ,  
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Американский миллиардер с Украины заявил о выводе Порошенко $8 млрд
За все время президентства Петр Порошенко вывел из страны эту сумму при помощи различных мошеннических схем, утверждает приехавший в Киев американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Петр Порошенко за все время своего пребывания на посту президента Украины с 2014 по 2019 год вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

Отвечая на вопрос, зачем он приехал на Украину из США (при Порошенко ему запретили возвращаться в республику после того, как он сообщил о коррупционных схемах президента), Кислин сказал, что захотел встретиться с новым руководством страны и поговорить по делам, связанным с Порошенко.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 млн до $800 млн», — сказал он.

Однако, заметил бизнесмен, при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко никакого прогресса по делам экс-президента страны не произойдет.

«Он (Луценко. — РБК) — свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег», — пояснил Кислин.

Он сообщил также, что в США открыто несколько уголовных дел, одно из них как раз касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — добавил бизнесмен, отметив, что он может посодействовать расследованию против ушедшей власти и привлечь экспертов международных правоохранительных органов.

Сэм Кислин — американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он эмигрировал в США в 1970-х и заработал на торговле бытовой техникой. Позже его компания стала специализироваться на металлургии. Ему запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему Петр Порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.

Политика
Генпрокурор Украины назвал статус Порошенко по уголовным делам

Против Порошенко и его окружения на Украине в настоящее время расследуют 11 уголовных дел. По всем ним бывший президент проходит в статусе свидетеля, сообщал Юрий Луценко, занявший пост генпрокурора страны в 2016 году.

Автор: Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко, Украина
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