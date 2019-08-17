Военные и оппозиция в Судане подписали договор о временном правительстве

Военные и оппозиция в Судане подписали договор о временном правительстве

В Судане правящий Военный совет и гражданская оппозиция подписали соглашение о разделе власти. Согласно документу в новый руководящий совет войдут представители и военных, и гражданских сил, передает Би-би-си.

Церемония подписания проходит в столице государства Хартуме, на ней присутствуют премьер-министры Эфиопии и Египта и президент Южного Судана. По новому соглашению во временный правящий совет войдут 11 человек — шесть гражданских и пять военных. Он будет управлять страной до проведения выборов.

Командующий Вооруженными силами страны, замруководителя совета генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Хемети Дагало пообещал соблюдать условия договора.

«Даже без соглашения нам [придется] работать в этом направлении, потому что это в интересах страны, — заявил военный. — Поэтому мы должны выполнять соглашение, придерживаться и сохранять его».