Власти Судана заявили о попытке госпереворота в стране

Власти Судана заявили о попытке госпереворота в стране

В Судане произошла очередная попытка государственного переворота. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление комитета по безопасности Военного совета страны, которому принадлежит власть в стране.

По сообщению совета, к неудачной попытке причастны 12 военнослужащих. Они задержаны, их начала допрашивать Служба безопасности страны. В ближайшее время подозреваемых передадут суду.

В апреле 2019 года в Судане военные отстранили от власти и арестовали президента Омара аль-Башира, захватив власть в стране. После этого региональные СМИ сообщали о нескольких неудачных попытках нового госпереворота.

В мае Военный совет и представители оппозиционного альянса «За свободу и перемены» договорились установить в Судане переходный период на три года. В начале июля стороны договорились создать новое правительство.