В Судане на массовых акциях протеста погибли семь человек

В Судане на массовых акциях протеста погибли семь человек

Массовые акции протеста произошли в минувшее воскресенье в ряде городов Судана. В результате погибли семь человек, сообщил секретарь министерства здравоохранения Судана Сулейман Абдулджаббар, передает агентство SUNA.

По словам секретаря, ранения получил 181 человек, из них 27 человек — получили огнестрельные ранения.

В начале июня в столице Судана — Хартуме — при разгоне лагеря демонстрантов погибло 60 человек.



В середине апреля текущего года в Судане произошел переворот, в результате которого управление страной перешло переходному военному совету. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и арестован.



В мае военный совет Судана и представители оппозиционного альянса «За свободу и перемены» договорились об установлении в стране трехлетнего переходного периода. За это время власть должна быть передана новым избранным властям. Однако оппозиция призвала к скорейшему формированию гражданского правительства и начала забастовку.