Al Arabiya сообщила о попытке второго за три месяца переворота в Судане

В заговоре участвовали как минимум 68 офицеров, выступавших за исламизацию страны, все они арестованы, сообщили источники телеканала Al Arabiya.
Нынешний временный Военный совет также пришел к власти в результате военного переворота. В начале апреля группа высокопоставленных офицеров арестовала президента Омара аль-Башира и взяла на себя управление страной.
Утром в среду Совет Безопасности ООН призвал к переговорам военных и оппозицию, которая требует передать власть в руки гражданских и провести выборы.
В середине мая военным и оппозиции удалось договориться о формировании законодательного совета в составе 300 человек. Посредником в этом вопросе выступил посол Эфиопии в Хартуме Хамуд Дрейр.