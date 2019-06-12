Al Arabiya сообщила о попытке второго за три месяца переворота в Судане

Al Arabiya сообщила о попытке второго за три месяца переворота в Судане

В Судане временный Военный совет разоблачил группу заговорщиков, которая пыталась захватить власть в стране, сообщает телеканал

Фото: Uncredited / AP

В заговоре участвовали как минимум 68 офицеров, выступавших за исламизацию страны, все они арестованы, сообщили источники телеканала Al Arabiya.

Нынешний временный Военный совет также пришел к власти в результате военного переворота. В начале апреля группа высокопоставленных офицеров арестовала президента Омара аль-Башира и взяла на себя управление страной.

Утром в среду Совет Безопасности ООН призвал к переговорам военных и оппозицию, которая требует передать власть в руки гражданских и провести выборы.

В середине мая военным и оппозиции удалось договориться о формировании законодательного совета в составе 300 человек. Посредником в этом вопросе выступил посол Эфиопии в Хартуме Хамуд Дрейр.