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В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство

Переходный военный совет Судана договорился с лидерами объединения оппозиции «За свободу и перемены» сформировать суверенный совет до проведения выборов. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на посредника от Африканского союза Мухамеда Хасана Лаббада.

Телеканал отмечает, что переговоры велись два дня. Суверенный совет изберут на три года, и руководить им будут поочередно представители обеих сторон. Соглашение также предусматривает отсрочку создания законодательного совета после формирования правительства.

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Представитель оппозиции отметил, что первоочередной задачей будет привлечение к ответственности виновных в гибели людей на протестных акциях. Один из участников переговоров от альянса «За свободу и перемены» сообщил телеканалу Sky News Arabia, что всего в суверенном совете будет пять гражданских лиц, пять военных, а одиннадцатым будет «гражданское лицо военного происхождения».

В середине апреля в Судане произошел переворот. Управление страной взял на себя переходный военный совет. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти и арестовали.

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В мае военный совет и представители альянса «За свободу и перемены» договорились установить в Судане переходный период на три года. Они также достигли соглашения о формировании законодательного совета в составе 300 человек.

В этот период управление должно перейти новоизбранным властям, однако оппозиция призвала как можно скорее сформировать гражданское правительство и начало забастовку. В конце июля в ходе протестов пострадал 181 человек, а семеро погибли.

Теги: Судан, оппозиция, Соглашение
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