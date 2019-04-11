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Военные Судана взяли управление страной на себя
В Судане военные объявили о смене власти в стране. Управление страной взял на себя военный совет. Новый орган власти будет управлять Суданом в течение двухлетнего переходного периода, затем будут проведены выборы
Фото: AP

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил, что управлять страной будет сформированный военный совет, сообщает Reuters со ссылкой на выступление, которое транслируется по государственному телевидению страны.

Министр объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира, роспуске правительства, парламента и приостановке действия Конституции. По словам главы Минобороны, аль-Башир помещен в «безопасное место».

В стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, в ближайшие 24 часа будет закрыто воздушное пространство страны, границы закрыты до особого распоряжения.

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Кроме того, военные объявили общенациональный режим прекращения огня. В течение двух лет в стране будет действовать переходный период, по окончании которого будут проведены новые выборы.

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Политическая ситуация в Судане обострилась в декабре минувшего года, когда в стране вспыхнули протесты против действующей власти. Сначала протестующие требовали улучшения условий жизни, потом митинги стали проходить под лозунгом отставки президента.

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Отстранить нельзя помиловать: что было с президентами после потери власти

Омару аль-Баширу 75 лет. Он занимал должность президента Судана с 1993 года. До этого был министром обороны страны, к власти пришел в результате военного переворота в 1989 году. Последний раз его переизбрали главой государства в 2015 году, тогда он набрал более 94% голосов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Судан, военный переворот
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