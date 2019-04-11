Военные Судана взяли управление страной на себя

Военные Судана взяли управление страной на себя

В Судане военные объявили о смене власти в стране. Управление страной взял на себя военный совет. Новый орган власти будет управлять Суданом в течение двухлетнего переходного периода, затем будут проведены выборы

Фото: AP

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил, что управлять страной будет сформированный военный совет, сообщает Reuters со ссылкой на выступление, которое транслируется по государственному телевидению страны.

Министр объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира, роспуске правительства, парламента и приостановке действия Конституции. По словам главы Минобороны, аль-Башир помещен в «безопасное место».

В стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, в ближайшие 24 часа будет закрыто воздушное пространство страны, границы закрыты до особого распоряжения.