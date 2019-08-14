Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина официально зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. Об этом РБК заявили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Накануне, 13 августа, Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление Митрохина, и отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля.

Митрохину отказали в регистрации из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. 30 июля городской избирком рекомендовал пересмотреть это решение. 6 августа окружная избирательная комиссия (43-й округ) повторно отказала Митрохину в регистрации.