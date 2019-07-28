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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков рассказал, что в понедельник, 29 июля, пройдет заседание Тверского суда, где его обвинят в организации митинга без подачи уведомления. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Речь идет о «митинге» у МГИКа, где меня как раз не было», — сказал он.

Гудков отметил, что его оставили в ОВД по Тверскому району до утра понедельника. По его словам, полицейские не составили протокол, а ограничились рапортом из-за спешки.

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Политик добавил, что 30 июля он должен явиться на «следственные действия» по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий, по которому он проходит как свидетель.

По словам Гудкова, 31 июля пройдет перенесенное с субботы заседание суда по «обвинению в организации «митинга» на Тверской улице». При этом политик отмечает, что прошедшие акции были не митингами, а встречами с избирателями. Экс-депутат добавил, что в итоге против него завели два административных дела, связанных с этими мероприятиями.

Ранее в воскресенье Гудкова задержали сотрудники правоохранительных органов. Накануне его уже задерживали на несанкционированной акции в Москве в поддержку независимых кандидатов. 24 июля у Гудкова прошел обыск по делу по ч. 2 ст. 141 УК России о давлении на членов Мосизбиркома. 26 июля в офисе Гудкова прошел обыск.

Теги: Дмитрий Гудков, заседание суда
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