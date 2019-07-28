Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков рассказал, что в понедельник, 29 июля, пройдет заседание Тверского суда, где его обвинят в организации митинга без подачи уведомления. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Речь идет о «митинге» у МГИКа, где меня как раз не было», — сказал он.

Гудков отметил, что его оставили в ОВД по Тверскому району до утра понедельника. По его словам, полицейские не составили протокол, а ограничились рапортом из-за спешки.

Политик добавил, что 30 июля он должен явиться на «следственные действия» по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий, по которому он проходит как свидетель.