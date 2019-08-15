Минкультуры Франции сообщило о возможных угрозах обрушения Нотр-Дама

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,02 +1,09 EUR Бирж. 73,56 +1,02 Brent 58,72 -3,72% USD Нал. 66,50 63,72 EUR Нал. 74,48 71,67 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1134 -0,0037 BTC/USD Бирж. 10 106,00 +55,00 IMOEX 2 637,04 -1,61% RTSI 1 259,68 -2,94% DJIA 25 479,42 -3,05% Nasdaq 7 773,94 -3,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+40,39%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+40,39%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 14 авг, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 14 авг, 12:19
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Общество, 04:37 Минкультуры Франции сообщило о возможных угрозах обрушения Нотр-Дама Общество, 04:15 Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой Общество, 03:53 СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy Общество, 03:41 «Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов Политика, 03:36 Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге Политика, 03:17 В Британии запретили рекламу трех компаний из-за гендерных стереотипов Общество, 02:46 Microsoft призналась в прослушке пользователей Технологии и медиа, 02:35 Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Политика, 01:32 Нескольких полицейских ранили в результате перестрелки в Филадельфии Общество, 01:30 «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА Спорт, 00:50 Группа «ГАЗ» объяснила суть идеи о запрете старых автомобилей в России Общество, 00:44 Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Финансы, 00:06 Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов Финансы, 00:01
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
0 
Минкультуры Франции сообщило о возможных угрозах обрушения Нотр-Дама

Собор Нотр-Дам де Пари, переживший крупнейший пожар весной текущего года, находится под угрозой обрушения. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление министерства культуры Франции.

Как говорится в сообщении ведомства, в последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа. В минкультуры отметили, что после пожара все работы в соборе направлены на избежание разрушения собора, а не на его реставрацию.

Фотогалерея 
Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его тушили на протяжении 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши. Однако орган, петух, венчавший шпиль, и главный колокол не были уничтожены огнем.

В качестве основной версии пожара правоохранительные органы рассматривают несчастный случай. При этом настоятель Нотр-Дама Патрик Шове отмечал, что пожар мог произойти из-за «компьютерного сбоя». После пожара президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет, для сбора средств на реставрацию он объявил фандрайзинговую кампанию. Однако эксперты отмечали, что для восстановления потребуется более длительный срок.

Общество
Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

15 июня в соборе состоялась первая после пожара месса по случаю освящения алтаря, на которой присутствовали около 30 человек.

Причины пожара до сих пор неизвестны. Среди возможных версий рассматриваются короткое замыкание и нарушение запрета на курение во время реставрации, которая проводилась в соборе перед пожаром.

Теги: Франция, Нотр-Дам, Министерство культуры
Материалы по теме
Архиепископ назвал дату первой после пожара службы в Нотр-Даме
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter