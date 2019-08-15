Минкультуры Франции сообщило о возможных угрозах обрушения Нотр-Дама

Собор Нотр-Дам де Пари, переживший крупнейший пожар весной текущего года, находится под угрозой обрушения. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление министерства культуры Франции.

Как говорится в сообщении ведомства, в последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа. В минкультуры отметили, что после пожара все работы в соборе направлены на избежание разрушения собора, а не на его реставрацию.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его тушили на протяжении 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши. Однако орган, петух, венчавший шпиль, и главный колокол не были уничтожены огнем.

В качестве основной версии пожара правоохранительные органы рассматривают несчастный случай. При этом настоятель Нотр-Дама Патрик Шове отмечал, что пожар мог произойти из-за «компьютерного сбоя». После пожара президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет, для сбора средств на реставрацию он объявил фандрайзинговую кампанию. Однако эксперты отмечали, что для восстановления потребуется более длительный срок.

15 июня в соборе состоялась первая после пожара месса по случаю освящения алтаря, на которой присутствовали около 30 человек.

Причины пожара до сих пор неизвестны. Среди возможных версий рассматриваются короткое замыкание и нарушение запрета на курение во время реставрации, которая проводилась в соборе перед пожаром.