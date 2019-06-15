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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Нотр-Даме состоялась первая после пожара месса

Первая месса состоялась в соборе Парижской Богоматери спустя два месяца после крупнейшего пожара, частично разрушившего здание. Об этом сообщает Радиостанция France Info.

Мессу провели в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. На мероприятии присутствовали 30 человек. Среди них — архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, несколько священников и прихожан. Присутствовавшие в целях безопасности надели на голову белые строительные каски. Мессу провели в честь освящения алтаря.

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Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его тушили на протяжении 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши.

В качестве основной версии пожара правоохранительные органы рассматривают несчастный случай. В прокуратуре Парижа сообщали, что причиной могло стать короткое замыкание. При этом настоятель Нотр-Дама Патрик Шове отмечал, что пожар мог произойти из-за «компьютерного сбоя».

Теги: Собор Парижской Богоматери, Пожар
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