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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов
Фонд «Друзья Нотр-Дама» получает 90% средств от американских инвесторов, а не от французских, которые публично пообещали перечислить сотни миллионов евро на восстановление собора после апрельского пожара
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Французские инвесторы, которые публично заявляли о намерениях пожертвовать сотни миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери, не перечислили в благотворительный фонд, созданный специально на восстановление национального памятника, ни цента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей деловых и церковных кругов Франции. Радиостанция France Info указывает, что собор получил только девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию.

«Крупные доноры не заплатили ни цента, — заявил представитель пресс-службы собора Анри Фино. — Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги».

Он уточнил, что инвесторы ждут планов реконструкции, после чего намерены подписывать контракты.

Бизнесмен Франсуа Пино из холдинга Artemis — материнской компании Kering, которой принадлежать такие бренды, как Gucci и Saint Laurent, — обещал выделить на восстановление собора €100 млн. Гендиректор энергетической компании Total Патрик Пуяннe говорил о намерении пожертвовать такую же сумму. Гендиректор LVMH Бернар Арно, которому принадлежат Louis Vuitton и Dior, обещал €200 млн.

Представители Пино признались, что, действительно, еще не передали деньги, хотя работы уже идут, однако обвинили фонд в задержке при оформлении документов.

«Мы готовы платить, но при условии, что это будет в рамках договора», — пояснили в окружении предпринимателя.

Фотогалерея 
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Президент благотворительного фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико рассказал, что 90% всех полученных пожертвований поступили из США. «Американцы очень щедры к Нотр-Даму, и памятник очень любят в Америке. Шесть из 11 наших членов правления — жители США», — отметил он.

Первый чек на сумму €3,6 млн фонд передал на первый этап реставрационных работ. Откладывать их было опасно, поскольку существовал риск массового отравления свинцом. По оценкам парижского регионального агентства по здравоохранению, около 300 т свинца, из которого были сделаны конструкции крыши собора, расплавились, а его частицы рассеялись вокруг во время пожара, из-за чего само здание Нотр-Дама и ближайшие окрестности оказались покрыты токсичной пылью.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

По словам Фино, в течение нескольких недель пришлось убирать токсичную свинцовую пыль с окрестной площади и заниматься уборкой внутри здания. Сейчас перед рабочими стоит задача убрать 250 т сгоревших лесов, которые были установлены для восстановления шпиля еще до пожара. После этого они установят прочную крышу и приступят к реконструкции кровли и сводов. Этот процесс займет несколько месяцев.

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Автор: Анна Трунина
Теги: Нотр-Дам, Инвесторы, Пожар, Реконструкция, Эмманюэль Макрон
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