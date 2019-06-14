Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

Фонд «Друзья Нотр-Дама» получает 90% средств от американских инвесторов, а не от французских, которые публично пообещали перечислить сотни миллионов евро на восстановление собора после апрельского пожара

Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Французские инвесторы, которые публично заявляли о намерениях пожертвовать сотни миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери, не перечислили в благотворительный фонд, созданный специально на восстановление национального памятника, ни цента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей деловых и церковных кругов Франции. Радиостанция France Info указывает, что собор получил только девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию.

«Крупные доноры не заплатили ни цента, — заявил представитель пресс-службы собора Анри Фино. — Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги».

Он уточнил, что инвесторы ждут планов реконструкции, после чего намерены подписывать контракты.

Бизнесмен Франсуа Пино из холдинга Artemis — материнской компании Kering, которой принадлежать такие бренды, как Gucci и Saint Laurent, — обещал выделить на восстановление собора €100 млн. Гендиректор энергетической компании Total Патрик Пуяннe говорил о намерении пожертвовать такую же сумму. Гендиректор LVMH Бернар Арно, которому принадлежат Louis Vuitton и Dior, обещал €200 млн.

Представители Пино признались, что, действительно, еще не передали деньги, хотя работы уже идут, однако обвинили фонд в задержке при оформлении документов.