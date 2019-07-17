Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж

Для восстановления собора был создан фонд «Друзья Нотр-Дама». В июне агентство Bloomberg со ссылкой на представителей деловых и церковных кругов Франции сообщило, что средства на реставрацию вопреки заявлениям жертвуют в основном американские инвесторы. Французские же бизнесмены не готовы делать это без предоставления гарантий, в том числе точного плана реставрации