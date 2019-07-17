Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж

Агентство Reuters опубликовало первые снимки реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери. 15 апреля там произошел пожар, уничтоживший шпиль и крышу памятника. Как выглядит Нотр-Дам сегодня — в фоторепортаже РБК
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошел 15 апреля. Он продолжался более 12 часов и уничтожил шпиль и крышу собора
Здание оказалось частично разрушено внутри, но орган, петух, венчавший шпиль, и главный колокол не были уничтожены огнем
Для восстановления собора был создан фонд «Друзья Нотр-Дама». В июне агентство Bloomberg со ссылкой на представителей деловых и церковных кругов Франции сообщило, что средства на реставрацию вопреки заявлениям жертвуют в основном американские инвесторы. Французские же бизнесмены не готовы делать это без предоставления гарантий, в том числе точного плана реставрации
15 июня в соборе прошла первая после пожара месса по случаю освящения алтаря. На ней присутствовали около 30 человек
Причины пожара до сих пор неизвестны. Среди возможных версий рассматриваются короткое замыкание и нарушение запрета на курение во время реставрации, которая проводилась в соборе перед пожаром