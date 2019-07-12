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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Политика ,  
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Новый глава Алтая выбрал кандидата в сенаторы

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин планирует делегировать в Совет Федерации действующего сенатора от республики Владимира Полетаева. Об этом он заявил РБК. Сенатор подтвердил РБК, что готов продолжать работу в Совфеде.

Полетаев в верхней палате является зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Хорохордин возглавил Алтай в марте, после отставки предыдущего главы Александра Бердникова. В единый день голосования, 8 сентября, он будет участвовать в губернаторских выборах. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый участник выборов должен предложить три кандидатуры в верхнюю палату. В случае победы один из тройки становится сенатором от региона.

В мае ФОМ и ВЦИОМ назвали врио главы Алтая в числе «отстающих губернаторов», чей рейтинг не превышает 50%.

До назначения на Алтай Хорохордин возглавлял совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова. Он уроженец села Глушинка Алтайского края. В 2002–2006 годах работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, а с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. Хорохордин — один из участников второго потока подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — «школы губернаторов».

Ранее РБК писал о том, что Совфед покинут девять сенаторов, в том числе представители Москвы и Севастополя. В сентябре в верхнюю палату могут прийти замминистра иностранных дел Григорий Карасин, звезда КВН Сангаджи Тарбаев, заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Врио губернатора Курганской области сохранит нынешнего сенатора Елену Перминову, также узнал РБК.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации, Алтай
РБК
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