Новый глава Алтая выбрал кандидата в сенаторы

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин планирует делегировать в Совет Федерации действующего сенатора от республики Владимира Полетаева. Об этом он заявил РБК. Сенатор подтвердил РБК, что готов продолжать работу в Совфеде.

Полетаев в верхней палате является зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Хорохордин возглавил Алтай в марте, после отставки предыдущего главы Александра Бердникова. В единый день голосования, 8 сентября, он будет участвовать в губернаторских выборах. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый участник выборов должен предложить три кандидатуры в верхнюю палату. В случае победы один из тройки становится сенатором от региона.

В мае ФОМ и ВЦИОМ назвали врио главы Алтая в числе «отстающих губернаторов», чей рейтинг не превышает 50%.

До назначения на Алтай Хорохордин возглавлял совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова. Он уроженец села Глушинка Алтайского края. В 2002–2006 годах работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, а с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. Хорохордин — один из участников второго потока подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС — «школы губернаторов».