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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
В сентябре состав Совет Федерации частично сменится. Из палаты уйдут сенатор от Москвы, экс-глава женского движения и бывший председатель комитета по обороне. РБК узнал, кто из сенаторов покинет палату, а кто останется на посту
Наталия Дементьева (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Кто уходит из Совета Федерации

После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов. Об этом РБК рассказал один из членов палаты и подтвердили два источника в аппарате Совета Федерации. Всего после единого дня голосования появятся основания для смены в верхней палате 31 сенатора — 18% всего состава, но некоторые будут переназначаться на новые сроки, по другим вопрос еще не решен.

Каждый из 85 регионов в Совфеде по закону «О порядке формирования Совета Федерации» представляют двое сенаторов — от главы субъекта и от региональной думы. Срок полномочий сенатора совпадает со сроком работы на посту выдвинувшего его губернатора или заксобрания. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» сенатором от регионального парламента может стать только его депутат.

В этом году верхнюю палату покинут представители заксобраний нескольких регионов. Среди уходящих сенаторов — представитель госсобрания Марий Эл Наталия Дементьева. Двое источников РБК рассказали, что ее место может занять глава аппарата Совфеда Сергей Мартынов. Мартынов не подавал документы на праймериз «Единой России» (где выбирают кандидатов от партии на выдвижение в депутаты Госсовета), но может попасть в список кандидатов в госсобрание от партии власти по решению президиума ее генерального совета.

По словам собеседников РБК, освободятся кресла бывшего главы комитета по обороне Виктора Озерова (Хабаровский край), члена комитета по природопользованию Ильдуса Ахметзянова (Татарстан), члена комитета по обороне Оксаны Бурико (Верховный Хурал Республики Тыва), представителя комитета по региональной политике, бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).

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Все перечисленные сенаторы не подали документы на праймериз «Единой России». В большинстве регионов предварительное партийное голосование закончилось 26 мая. По закону, чтобы стать сенатором от заксобрания, нужно сначала избраться в региональный парламент, который и делегирует в Совфед. Как правило, сенаторами от заксобраний становятся депутаты, избранные от «Единой России», обладающей в региональных парламентах большинством голосов. Но чтобы попасть в предвыборные списки партии власти, необходимо пройти праймериз — это касается как членов «Единой России», так и беспартийных, которые выдвигаются от нее. В некоторых случаях могут быть исключения — президиум генсовета «Единой России» имеет право включить в списки любого человека, который праймериз не проходил.

По словам собеседников РБК, уйдут из верхней палаты также сенатор от столицы — председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (Московская городская дума) и член комитета по международным делам Ольга Тимофеева (Севастополь).

Своих представителей в верхней палате сменят и как минимум двое новых глав регионов, говорят источники РБК. Врио Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не будет выдвигать в Совфед зампредседателя комитета по бюджету Елену Перминову, а глава Челябинской области Алексей Текслер отзовет выдвинутую его предшественником зампредседателя комитета по аграрной политике Ирину Гехт. Гехт подтвердила РБК свой уход из Совета Федерации.

По закону стать сенатором может любой гражданин России старше 30 лет, «обладающий безупречной репутацией». Каждый из кандидатов в главы региона может выдвинуть три кандидатуры своих представителей в Совфеде. Победитель на выборах выбирает из них одного человека, который и становится сенатором.

Помощники сенаторов Ахметзянова и Дементьевой не смогли оперативно прокомментировать информацию об их уходе из Совфеда. Сенатор Озеров не ответил на вопрос РБК. Помощник Лаховой комментировать ситуацию отказался, помощник Тимофеевой сообщил РБК, что «сенатор таких заявлений не делала». Помощница Перминовой сообщила РБК, что «пока такой информации нет». С сенатором Бурико РБК связаться не удалось. «Кандидаты на пост сенаторов подаются после выдвижении кандидата на пост губернатора. Насколько я знаю, Вадим Шумков документы в избирком не подавал, поэтому рано говорить о кандидатурах в Совфеда», — заявил РБК пресс-секретарь курганского губернатора Павел Поперешниченко.

Кто идет на новый срок

Среди сенаторов, которые сохранят свои места в случае успеха на выборах выдвинувшей их партии или действующего главы региона, — оба представителя Республики Алтай (замглавы комитета по регламенту Владимир Полетаев и член комитета по аграрной политике Татьяна Гигель), оба сенатора от Кабардино-Балкарии (зампредседателя комитета по бюджету Мухарбий Ульбашев и замглавы комитета по международным делам, бывший глава региона Арсен Каноков) и оба представителя Крыма (член комитета по международным делам Сергей Цеков и член комитета по обороне Ольга Ковитиди).

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По остальным членам верхней палаты, которые могут покинуть ее в результате выборов, решения пока нет, рассказали РБК источники в Совфеде.

По мнению политолога Константина Калачева, значимость верхней палаты в последнее время выросла, но она всегда была «местом для почетных пенсионеров» — туда часто попадают бывшие губернаторы и крупные чиновники в отставке. «Губернаторам Совфед нужен не как палата регионов, а как инструмент отношений с федеральным центром и элитами», — считает он.

За последние несколько лет смена сенаторов ускорилась и проходит регулярно — в связи с региональными выборами, заметил политолог Ростислав Туровский. «Но единой схемы нет: где-то надо направить бывших губернаторов, где-то — федеральные фигуры. Сенаторы мало чем обязаны регионам и не особенно активно в них работают», — посчитал политолог. «Разве что группам влияния понадобятся лоббисты в центре со статусом сенатора», — отметил политолог.

В этом году в единый день голосования, 8 сентября, пройдут прямые выборы глав 16 регионов. Еще в двух субъектах — в Кабардино-Балкарии и в Крыму — их изберут местные парламенты. В тот же день пройдут выборы в заксобрания 13 субъектов. Регулярные серии отставок глав регионов проходят, как правило, два раза в год — осенью и весной. В 2019 году серия отставок началась 19 марта: тогда заявление об уходе написал челябинский губернатор Борис Дубровский, затем стало известно об отставке глав Алтая Александра Бердникова и Калмыкии Алексея Орлова. 21 марта о желании покинуть свои посты сообщили главы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Затем неожиданно — за три месяца до выборов — президент сменил врио главы Астраханской области Сергея Морозова на замполпреда президента в СКФО Игоря Бабушкина.
 

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
При участии: Марианна Багдасарова
Теги: Совет Федерации, сенаторы, Выборы
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