Врио губернатора Курганской области предложил своих кандидатов в сенаторы

Врио губернатора Курганской области предложил своих кандидатов в сенаторы

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сдал в областную избирательную комиссию подписи, собранные в поддержку своего самовыдвижения, а также представил трех кандидатов в сенаторы. Об этом РБК сообщили в избирательном штабе Шумкова.

В качестве кандидатов в сенаторы представлены двое действующих членов Совфеда от региона: Елена Перминова (представляет губернатора Курганской области) и Сергей Лисовский (представляет заксобрание Курганской области). Третий кандидат — заместитель губернатора, начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков.

Выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября.

Вадим Шумков стал врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин.