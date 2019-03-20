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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,64%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Отставки губернаторов ,  
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Руководитель ГЛОНАСС возглавил Республику Алтай
Пост главы Республики Алтай до сентябрьских выборов займет Олег Хорохордин. На эту должность он перейдет из секретариата вице-премьера Акимова
Олег Хорохордин (Фото: 2017.ircforum.ru)

Председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На этом посту Хорохордин сменил Александра Бердникова, руководившего регионом 13 лет. О своей отставке Бердников объявил 20 марта. Путин его заявление подписал. Хорохордин назначен временно исполняющим обязанности главы республики до выборов. Выборы состоятся в регионе в день единого голосования, 8 сентября 2019 года.

Хорохордина называли основным кандидатом на пост главы региона источники РБК в окружении чиновника, а также близкие к руководству республики собеседники.

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х он работал в коммерческих предприятиях на Алтае. В 2002–2006 годах он работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» он работает с 2012 года. В 2018 году он участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС. В этой программе принимали участие потенциальные кандидаты в руководство российских регионов.

Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая

Осенью 2018 года в России прошла серия отставок губернаторов. В октябре стало известно, что администрация президента обсуждает возможность новой ротации глав регионов в начале 2019 года. Ротация губернаторов должна вестись по критериям эффективности управления в преддверии нового сезона выборов в регионах. Источники РБК назвали среди наиболее вероятных отставников помимо главы Алтая губернатора Мурманской области Марину Ковтун.

Накануне, 19 марта, в отставку с поста губернатора Челябинской области подал Борис Дубровский. По указу Путина временно исполняющим обязанности региона стал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Политика
Путин назначил новым главой Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу

Отставки губернаторов продолжились 20 марта. Глава региона сменился в Калмыкии: вместо Алексея Орлова, руководившего республикой с 2010 года, Путин назначил Бату Хасикова, советника главы Росмолодежи. Новый глава республики долгое время выступал в профессиональном кикбоксинге, завоевав несколько титулов чемпиона мира по версии различных ассоциаций. Бои на ринге он совмещал вначале с работой депутатом Народного Хурала Калмыкии, а позднее — с постом в Совете Федерации.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгения Кузнецова
Теги: ГЛОНАСС, Республика Алтай
Материалы по теме
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая
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