Руководитель ГЛОНАСС возглавил Республику Алтай

Пост главы Республики Алтай до сентябрьских выборов займет Олег Хорохордин. На эту должность он перейдет из секретариата вице-премьера Акимова

Олег Хорохордин (Фото: 2017.ircforum.ru)

Председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин возглавил Республику Алтай, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На этом посту Хорохордин сменил Александра Бердникова, руководившего регионом 13 лет. О своей отставке Бердников объявил 20 марта. Путин его заявление подписал. Хорохордин назначен временно исполняющим обязанности главы республики до выборов. Выборы состоятся в регионе в день единого голосования, 8 сентября 2019 года.

Хорохордина называли основным кандидатом на пост главы региона источники РБК в окружении чиновника, а также близкие к руководству республики собеседники.

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х он работал в коммерческих предприятиях на Алтае. В 2002–2006 годах он работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» он работает с 2012 года. В 2018 году он участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС. В этой программе принимали участие потенциальные кандидаты в руководство российских регионов.