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Заместитель Золотова пойдет в сенаторы от Ставропольского края
Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов войдет в тройку кандидатов в сенаторы от главы Ставрополья, по информации источников РБК. В случае победы на выборах Владимира Владимирова он станет членом верхней палаты
Сергей Меликов (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Первый заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Об этом РБК рассказал знакомый с ситуацией федеральный чиновник и подтвердил источник в Совете Федерации. О том, что первый заместитель главы Росгвардии станет кандидатом в сенаторы, РБК сообщил и собеседник, близкий к этой службе. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый кандидат в губернаторы должен представить свою тройку кандидатов в сенаторы.

В случае победы на выборах Владимиров намерен делегировать в Совет Федерации именно Меликова, сказали собеседники РБК. Губернатор Ставропольского края этой осенью баллотируется от «Единой России» в регионе на второй срок.

РБК направил запрос Владимиру Владимирову. В Росгвардии не ответили на запрос РБК, действительно ли Меликов покинет пост в ведомстве.

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Сейчас губернатора Ставропольского края в верхней палате представляет Михаил Афанасов. Источник РБК в верхней палате сказал, что он уйдет из Совета Федерации.

Ранее о том, что Меликов может сенатором «от исполнительной власти одного из регионов», сообщило «РИА Новости».

К кандидатам в сенаторы предъявляются требования «ценза оседлости» — они должны прожить в регионе пять лет, предшествовавших выдвижению, или 20 лет в совокупности. При этом закон допускает исключения. В частности, «ценз оседлости» не действует, если у кандидата воинское звание высшего офицера, или специальное звание высшего начальствующего состава, или соответствующий им классный чин юстиции. Меликов имеет звание «генерал-полковник», оно было присвоено ему в 2016 году.

В начале июля «Коммерсантъ» сообщил, что Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Причиной называлось сокращение его полномочий. Одновременно с ним рапорт написал еще один заместитель главы Росгвардии Виктора Золотова, генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, утверждало издание.

В бытность Меликова полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Милейко занимал должность его заместителя, а потом вслед за ним перешел в Росгвардию. Давнее знакомство Меликова и Милейко называется как вторая возможная причина их ухода. Якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии и, по информации «Коммерсанта», Меликов пытался отстоять своего бывшего зама, но в итоге решил уйти вместе с ним.

Сергею Меликову 53 года. В 2008 году он был назначен на должность начальника штаба — первого замкомандующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД. В сентябре 2011 года занял должность командующего объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона — первого замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД. В 2014 году стал первым заместителем начальника главного штаба внутренних войск МВД. В 2014 году он был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Вскоре после образования Росгвардии в 2016 году стал первым заместителем директора службы — главнокомандующего войсками Росгвардии.

Авторы: Наталья Галимова, Инна Сидоркова, Евгения Кузнецова
Теги: Сергей Меликов, Виктор Золотов, Росгвардия, Совет Федерации
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