Заместитель Золотова пойдет в сенаторы от Ставропольского края

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов войдет в тройку кандидатов в сенаторы от главы Ставрополья, по информации источников РБК. В случае победы на выборах Владимира Владимирова он станет членом верхней палаты

Сергей Меликов (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Первый заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Об этом РБК рассказал знакомый с ситуацией федеральный чиновник и подтвердил источник в Совете Федерации. О том, что первый заместитель главы Росгвардии станет кандидатом в сенаторы, РБК сообщил и собеседник, близкий к этой службе. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый кандидат в губернаторы должен представить свою тройку кандидатов в сенаторы.

В случае победы на выборах Владимиров намерен делегировать в Совет Федерации именно Меликова, сказали собеседники РБК. Губернатор Ставропольского края этой осенью баллотируется от «Единой России» в регионе на второй срок.

РБК направил запрос Владимиру Владимирову. В Росгвардии не ответили на запрос РБК, действительно ли Меликов покинет пост в ведомстве.

Сейчас губернатора Ставропольского края в верхней палате представляет Михаил Афанасов. Источник РБК в верхней палате сказал, что он уйдет из Совета Федерации.