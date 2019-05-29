Социологи оценили шансы 16 губернаторов избежать второго тура на выборах

Ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, соцопросы на сегодняшний день не показывают второго тура. И ни в одном из этих субъектов социологи не прогнозируют явку выше 50%

Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

ВЦИОМ и ФОМ представили майские результаты соцопросов, проведенных в регионах, где в Единый день голосования в сентябре 2019 года состоятся прямые выборы губернаторов. Данные, как передает корреспондент РБК, представили в рамках круглого стола на тему «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей», прошедшего в близком к Кремлю Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) в среду, 29 мая.

Согласно результатам опросов, на сегодняшний день ни в одном из регионов социологи не прогнозируют явку выше 50%. Самая высокая явка пока обещает быть на Сахалине (45,7%), самая низкая — в Ставропольском крае (32,6%).

Из электоральных рейтингов следует, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то все врио глав регионов и действующие губернаторы, которые идут на новый срок, победили бы в первом туре. Самые высокие показатели — у врио главы Забайкальского края Александра Осипова, за которого изъявили готовность проголосовать 84,3% жителей, самые низкие — у вологодского губернатора Олега Кувшинникова — 51%.

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. В 13 назначены врио губернаторов, они выдвигаются на первый срок, в трех — Вологодской и Волгоградской областях и в Ставропольском крае — на новые сроки идут действующие губернаторы.

ВЦИОМ проводил опросы в 10 регионах, ФОМ — в 6. Исследования касались возможной явки и электоральных показателей глав субъектов. Обе соцслужбы задавали идентичные вопросы.