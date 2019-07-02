Куратор отношений с Украиной в МИДе уйдет в Совфед

Куратор отношений с Украиной в МИДе уйдет в Совфед

Замминистра иностранных дел 69-летний Григорий Карасин будет выдвинут в Совет Федерации от Сахалина. У куратора украинского вопроса в МИДе заканчивается предельный срок работы на госслужбе

Григорий Карасин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет Федерации замминистра иностранных дел Григория Карасина. Об этом РБК рассказали два источника в верхней палате.

Карасин имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому на него не распространяется «ценз оседлости»: требование, по которому выдвиженцы в Совфед от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.

На посту замминистра Карасин курирует двусторонние отношения со странами СНГ, в частности с Украиной.

Карасину в августе исполняется 70 лет, и он на пять лет превысит предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Последние четыре года срок пребывания Карасина на госслужбе продлевался указом президента. Согласно закону «О государственной службе» продление пребывания на ней возможно до 70 лет.