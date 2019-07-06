Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» и продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев станет первым из тройки кандидатов в сенаторы от Калмыкии. Продюсер подтвердил РБК, что дал согласие на выдвижение

Сангаджи Тарбаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаева. Об этом РБК рассказал источник, близкий к региональным властям.

В Калмыкии Тарбаев — популярный человек, объяснил собеседник РБК решение руководства республики.

Тарбаев подтвердил РБК, что получил соответствующее предложение. «Дело в том, что тут еще нужно пройти согласование, — добавил он. — В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями [закона] к статусу сенатора».

Шоумен планирует продать или передать доли в бизнесе, которые у него есть, после консультации с юристами. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата», парламентариям нельзя «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности».