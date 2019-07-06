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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Капитан команды КВН «Сборная РУДН» и продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев станет первым из тройки кандидатов в сенаторы от Калмыкии. Продюсер подтвердил РБК, что дал согласие на выдвижение
Сангаджи Тарбаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаева. Об этом РБК рассказал источник, близкий к региональным властям.

В Калмыкии Тарбаев — популярный человек, объяснил собеседник РБК решение руководства республики.

Тарбаев подтвердил РБК, что получил соответствующее предложение. «Дело в том, что тут еще нужно пройти согласование, — добавил он. — В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями [закона] к статусу сенатора».

Шоумен планирует продать или передать доли в бизнесе, которые у него есть, после консультации с юристами. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата», парламентариям нельзя «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности».

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По данным ЕГРЮЛ, Тарбаев — совладец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам, «Всемирной ассоциации выпускников вузов» и некоторых других компаний. Тарбаев продюсировал для СТС проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». Он является членом Общественной палаты Москвы.

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights.

По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы. Первый из них в случае победы на губернаторских выборах становится представителем в Совфеде. Если 37-летний Тарбаев попадет в верхнюю палату, он станет одним из самых молодых сенаторов — вторым после 31-летнего Александра Пронюшкина от Владимирской области. Кроме него, в верхней палате почти нет представителей шоу-бизнеса — лишь сенатор от Нижнего Новгорода, бывший гитарист группы «Любэ» Александр Вайнберг.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков назначен врио главы Калмыкии в конце мая. Политикой Хасиков занимался с 2008 года, когда был избран в народный хурал Калмыкии, откуда в 2012-м на два года перешел в Совет Федерации, где представлял республику. В 2014 году он завершил спортивную карьеру. После выдвижения на пост главы республики Хасиков стал участником «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента.

Авторы: Евгения Кузнецова, Инна Сидоркова
Теги: Калмыкия, КВН, Совет Федерации
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