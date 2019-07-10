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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Протесты в Грузии ,  
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Оппозиционные депутаты «Альянса патриотов Грузии» решили посетить Москву

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» намерены в ближайшее время приехать в Москву, чтобы принять участие в международном форуме «Развитие парламентаризма», который пройдет в Госдуме России. Об этом сообщила в своем Facebook лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход», — написала Инашвили.

Она также назвала достойным решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии. Инашвили отметила, что визит грузинских парламентариев в Москву должен принести добро.

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«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

9 июля все фракции Госдумы на фоне обращения грузинского тележурналиста Георгия Габунии на местном телеканале «Рустави 2», где он нецензурно отозвался о Владимире Путине и его покойных родителях утвердили для кабмина документ, предусматривающий возможность введения санкций против Грузии. В частности, предлагалось ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. В дальнейшем Владимир Путин, комментируя предложение ввести ограничения, выступил против такой идеи. 

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Госдума не изменила позицию по санкциям против Грузии после слов Путина

Отношения Москвы и Тбилиси обострились в середине июня текущего года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова и президента Межпарламентской ассамблеи православия. Во время начала заседания он сел в кресло спикера грузинского парламента. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, потребовав, чтобы российская делегация покинула парламент. Сам Гаврилов назвал случившееся попыткой смены власти в Грузии.

На следующий день в Тбилиси возле здания парламента начались массовые митинги. Демонстранты потребовали проведения досрочных парламентских выборов и отправить в отставку спикера парламента Кобахидзе. Он покинул эту должность.

Президент России на фоне сложившейся ситуации запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Кроме прочего, Минтранс ввел запрет на полеты авиакомпаний из Грузии в Россию.

Теги: Россия - Грузия, депутаты, Москва, визит, Госдума России
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