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Госдума не изменила позицию по санкциям против Грузии после слов Путина

Позиция Госдумы по санкциям против Грузии остается неизменной, передает ТАСС слова спикера Вячеслава Володина. Ранее против подобных мер выступил президент Владимир Путин.

Как заявил Володин, нижняя палата по-прежнему выступает за рассмотрение вопроса, связанного с «поведением сил» в Грузии, которые «развивают русофобию». «И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять», — заключил Володин.

Глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников уточнил, что Госдума не будет отзывать направленную в правительство рекомендацию о возможных санкциях против Грузии. Он пояснил, что Владимиру Путину в такой ситуации «самому себя защищать, конечно, неудобно» и что, тем не менее, речь в заявлении не идет о конкретных ситуациях. Реагировать предлагается, если «грузинское руководство будет продолжать потворствовать» антироссийским заявлениям, заключил Калашников.

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Днем 9 июля все фракции нижней палаты утвердили документ для правительства, который рекомендует кабмину рассмотреть возможность введения антигрузинских санкций. Это произошло на фоне передачи грузинского тележурналиста на местном телевидении, где он нецензурно отзывался о Путине и его покойных родителях. В Тбилиси официально осудили эти заявления.

Сам Путин выступил против санкций в отношении Грузии. Правительство в качестве ответа на рекомендации Госдумы указало нижней палате на мнение президента.

Теги: Госдума, заявление, Санкции
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