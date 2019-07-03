Иран пообещал увеличить уровень обогащения урана в июле

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил с июля начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, передает местное агентство IRIB.

«Мы откажемся от своего обязательства по уровню обогащения урана с 16 июля <...> начиная с этого дня мы обратим условия по работе ядерного реактора в Араке до первоначальных (до заключения соглашения реактор в Араке потенциально позволял производить оружейный плутоний. — РБК)», — сказал Роухани.

В июне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что страна планирует нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг. Он добавлял, что Исламская Республика также может вернуться к обогащению урана до уровня 20% (соглашение устанавливало крайний уровень в 3,67%). По словам Камальванди, стране нужен обогащенный на 5% уран для электростанции в Бушере и на 20% — для исследовательских работ в Тегеране.

В начале июля Fars News сообщило, что Исламская Республика превысила разрешенный лимит по объему запасов обогащенного урана. Позже об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), информацию также подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.