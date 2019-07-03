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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Иран пообещал увеличить уровень обогащения урана в июле

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил с июля начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, передает местное агентство IRIB.

«Мы откажемся от своего обязательства по уровню обогащения урана с 16 июля <...> начиная с этого дня мы обратим условия по работе ядерного реактора в Араке до первоначальных (до заключения соглашения реактор в Араке потенциально позволял производить оружейный плутоний. — РБК)», — сказал Роухани.

В июне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что страна планирует нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг. Он добавлял, что Исламская Республика также может вернуться к обогащению урана до уровня 20% (соглашение устанавливало крайний уровень в 3,67%). По словам Камальванди, стране нужен обогащенный на 5% уран для электростанции в Бушере и на 20% — для исследовательских работ в Тегеране.

В начале июля Fars News сообщило, что Исламская Республика превысила разрешенный лимит по объему запасов обогащенного урана. Позже об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), информацию также подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Политика
Иран превысил разрешенный лимит запасов обогащенного урана

Иран заявил, что сократит свои обязательства по ядерной сделке в мае, так как страны — участницы ядерной сделки не приняли меры, чтобы оградить страну от санкций США. Тегеран решил не соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах.

Сделку заключили в 2015 году. По этому соглашению Иран обязался уменьшить свой запас обогащенного урана на 97%, до 300 кг, и в течение 15 лет не обогащать его выше уровня 3,67%. В обмен на это страны — участницы соглашения снимали с Тегерана санкции. Однако весной 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки.

Теги: Иран, Хасан Роухани, обогащение урана, ядерная сделка
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