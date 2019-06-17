Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

Через десять дней Иран превысит порог в 300 кг низкообогащенного урана, который был установлен в качестве крайнего по соглашению о ядерной программе страны. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Associated Press.

Он также сообщил, что Иран может вернуться к обогащению урана до уровня 20% (соглашение устанавливало крайний уровень в 3,67%). По словам Камальванди, стране нужно обогащенный на 5% уран для электростанции в Бушере и на 20% — для исследовательских работ в Тегеране.

AP связывает заявления Тегерана со встречей министров иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе. Камальванди заявил, что европейцы «попусту тратят время» и, если это продолжится, то «никакой сделки не будет».

Президент страны Хасан Роухани в понедельник сказал, что ситуация вокруг ядерной сделки критическая, но у европейских стран «есть очень узкое окно возможностей для того, чтобы сыграть историческую роль и спасти сделку».