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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

Через десять дней Иран превысит порог в 300 кг низкообогащенного урана, который был установлен в качестве крайнего по соглашению о ядерной программе страны. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Associated Press.

Он также сообщил, что Иран может вернуться к обогащению урана до уровня 20% (соглашение устанавливало крайний уровень в 3,67%). По словам Камальванди, стране нужно обогащенный на 5% уран для электростанции в Бушере и на 20% — для исследовательских работ в Тегеране.

AP связывает заявления Тегерана со встречей министров иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе. Камальванди заявил, что европейцы «попусту тратят время» и, если это продолжится, то «никакой сделки не будет».

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МАГАТЭ заявило о выполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

Президент страны Хасан Роухани в понедельник сказал, что ситуация вокруг ядерной сделки критическая, но у европейских стран «есть очень узкое окно возможностей для того, чтобы сыграть историческую роль и спасти сделку».

В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран также сказал, что у стран есть 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства по сделке.

Это заявление прозвучало спустя год после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из соглашения. Администрация США восстановила действие санкций против Ирана.

Теги: Иран, ядерная программа
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