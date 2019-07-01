Телеведущий Соловьев ответил на отказ певицы Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в Грузии.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?», — написал журналист.

Телеведущий выразил недоумение по поводу того, что российская сторона чем-то обязана Грузии.

«А разве Грузия не заинтересована в российском рынке? Разве не Россия — крупнейший рынок для грузинских вин? Разве не из России поток туристов? Может быть, уже пора посмотреть правде в глаза? Это наш рынок привлекателен, это наш турист щедрый и добрый. Так что извольте менять свое отношение, дорогие грузинские и не только друзья», — отметил телеведущий.

30 июня грузинская певица Нино Катамадзе на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила об отказе выступать в России. Она отметила, что участие в нынешнем фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало ее последним выступлением в России. Впоследствии она удалила из своего Facebook соответствующий пост.

Российско-грузинские отношения обострились в середине июня после инцидента с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, что вызвало возмущение у представителей грузинских оппозиционных партий. Они потребовали поведения досрочных парламентских выборов и отставки Кобахидзе, который покинул эту должность на следующий день. Возле здания парламента в Тбилиси прошли акции протеста. По данным Минздрава Грузии, в результате стычек с полицией пострадали 240 человек, из них 80 человек — полицейские.

На фоне сложившейся ситуации президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года летать в Грузию. Соответствующий указ был подписан в рамках отдельных мер по обеспечению безопасности России и защите ее граждан. На следующий день Минтранс России также с 8 июля запретил авиакомпаниям из Грузии летать в Россию.