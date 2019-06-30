Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Она сообщила, что участие в нынешнем фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало ее последним выступлением в России

Нино Катамадзе на фестивале «Усадьба Jazz» (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом Катамадзе написала в воскресенье на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси.

«Самый тяжелый день в моей жизни — 20 июня (день начала протестов в Грузии), а самый тяжелый концерт — 22 июня», — написала певица. «Я сказала это на концерте и хочу сказать вам — это было последнее мое выступление в России!» — написала Катамадзе.

Она заявила, что поддерживает требование митингующих в Тбилиси об отставке членов правительства. Она назвала Россию оккупантом и заявила, что никогда не «предавала Родину», уточнив, что ни разу не участвовала в концертах России, финансируемых за счет государственных средств, и не выступала на днях рождения российских политиков.

22 июня Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве.

Заявление певица сделала на фоне обострения российско-грузинских отношений. Поводом для них послужил инцидент, произошедший 20 июня в парламенте Грузии. Там депутат Госдумы и президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера Ираклия Кобахидзе. Оппозиционные партии в знак протеста покинули зал заседаний. Грузинская оппозиция вышла на улицы с антироссийскими лозунгами. Сам Гаврилов объяснял, что сел в то кресло, куда его попросила сесть принимающая сторона.