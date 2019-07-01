Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила в своем Facebook сообщение об отказе выступать с концертами в России. Ее последнее сообщение в социальной сети датируется от 29 июня.

30 июня певица на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила, что больше не намерена выступать в России. Она отметила, что участие в нынешнем фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало ее последним выступлением в России.

Отношения России и Грузии ухудшились на фоне ситуации в Тбилиси с участием президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который 20 июня во время заседания в грузинском парламенте сел в кресло спикера. Этим возмутились представители оппозиционных партий, присутствовавшие в зале заседания. Они потребовали, чтобы спикер парламента Ираклия Кобахидзе ушел в отставку, который оставил свой пост на следующий день.

По данным Минздрава Грузии, в результате протестов, начавшихся возле здания парламента в Тбилиси пострадали 240 человек, 80 из них — полицейские.

На фоне ситуации 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении с 8 июля полетов российских авиакомпаний в Грузию. Эти меры приняты в рамках отдельных мер по обеспечению безопасности России и защите ее граждан.

Также Минтранс запретил с 8 июля авиакомпаниям из Грузии летать в Россию.