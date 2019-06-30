Матвиенко назвала условие возобновления российско-грузинского диалога

Диалог Москвы и Тбилиси может быть восстановлен после извинений с грузинской стороны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

Матвиенко отметила, что грузинские власти пытаются разорвать отношения между Москвой и Тбилиси на фоне проблем во внутренней политике страны. По мнению спикера Совфеда, настоящего конфликта между двумя государствами нет, а «русофобская волна» началась из-за подготовленной заранее провокации.

Матвиенко подчеркнула, что Москва не пойдет на диалог с Тбилиси до тех пор, пока грузинские власти «не наведут порядок» в стране и пока не прекратится «русофобская волна».

Протесты в Тбилиси начались 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция потребовала отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который покинул пост на следующий день. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытке управлять «пятой колонной».