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Политика ,  
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В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
Депутат Гаврилов в соответствии с программой не должен был вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, сказал представитель премьера по отношениям с Россией. В Грузии надеются, что ситуация вскоре разрешится
Сергей Гаврилов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Организация работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси шла продолжительное время, в программе встречи было указано, что вести заседание должен был представитель парламента Греции, а не России. Об этом РБК рассказал спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«Организационные вопросы в течение довольно длительного времени детально согласовывались между парламентом Грузии и Международной ассамблей православия. В частности то, что касается 20 июня. В программе значилось, что заседание должен был вести греческий генеральный секретарь Андреас Михаилидис. Но без согласования с грузинской стороной в его кресле неожиданно для всех оказался господин Гаврилов [депутат от КПРФ Сергей Гаврилов], что и вызвало возмущение, которое довольно быстро выплеснулось на улицы», — сказал Абашидзе. По его словам, Гаврилов и Михаилидис были детально информированы о ситуации в Грузии и обо всех деликатных нюансах и чувствительных моментах в стране.

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«Не случайно, что по программе функции ведущего ассамблеи были возложены именно на Михаилидиса, а не на кого-то другого. Гаврилов является депутатом Госдумы России, достаточно опытный политик, то же можно сказать о господине Михаилидисе. О том, что они не знали ситуации, не может идти и речи», — говорит Абашидзе. Он замечает, что греческий генсек в ситуации, когда на улице уже шел стихийный митинг, не остановил заседание, несмотря на настойчивую рекомендацию грузинской стороны, и настаивал на дальнейшем продолжении ассамблеи в том же духе, что «еще более накалило ситуацию».

РБК направил запрос депутату Михаилидису. Депутат Гаврилов в разговоре с РБК сообщил, что рабочие документы со стороны ассамблеи готовил он, и в них было указано, что вести заседание будет именно он, так как является президентом. Это устоявшееся правило ассамблеи, подчеркнул он.

Реакцию общества Абашидзе объясняет тем, что Гаврилов занял место спикера парламента, который «является одним из первых лиц государства». «У нас парламентская республика, вся власть находится именно там. Это тоже самое, как если бы Гаврилов сел в кресло премьера или президента». Причины недовольства людей продиктованы не только техническими и организационными ошибками, но имеют глубокие корни, добавляет Абашидзе. «Все это, конечно, связано с оккупированными Абхазией и Цхинвальским регионом. Это в высшей степени эмоциональная для нас тема, а динамика в этих регионах идет негативным образом», — пояснил он.

В Тбилиси надеются, что ситуация, в том числе в отношениях России и Грузии, успокоится в скором времени. «Насколько мне известно, решение российского руководства носят временный характер. Думаю, что сейчас важно не обострять разными средствами ситуацию, а думать о деэскалации», — заметил он.

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Отвечая на вопрос, возможны ли ответные меры со стороны Грузии, он отметил: «Надеемся на то, что не будет необходимости в принятии экстренных решений. В целом, что касается нашего отношения к туристам, в частности, как говорил премьер-министр Мамука Бахтадзе в интервью «Общественному вещателю» Грузии, туризм — это самый быстро развивающий сектор. Туристы из России, как и из других стран, играют важную роль в распространении и укреплении гуманитарных связей. Мы должны сделать все, чтобы преодолеть возникшие за последние дни проблемы».

Он также заметил, что если из России поступят какие-то обращении, связанные с необходимостью исполнения принятых по туристам решений — в Тбилиси их рассмотрят.

Абашидзе не стал комментировать высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что за событиями в Грузии могут стоять США: «Господин Лавров выразил свое видение, которое отражает российское восприятие реалий в том числе на Южном Кавказе. Дискуссии на эту тему увели бы нас далеко».

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Международной ассамблеи православия. Первая акция была разогнана полицией, в ходе разгона пострадали люди. Протестующие предъявили несколько требований к властям: уволить министра внутренних дел Георгия Гахария, освободить всех задержанных 21 июня, изменить избирательную систему и провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки главы МВД, были удовлетворены. 21 июня также подал в отставку председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Грузия, протесты, Абхазия
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