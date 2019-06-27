В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

Депутат Гаврилов в соответствии с программой не должен был вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, сказал представитель премьера по отношениям с Россией. В Грузии надеются, что ситуация вскоре разрешится

Сергей Гаврилов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Организация работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси шла продолжительное время, в программе встречи было указано, что вести заседание должен был представитель парламента Греции, а не России. Об этом РБК рассказал спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«Организационные вопросы в течение довольно длительного времени детально согласовывались между парламентом Грузии и Международной ассамблей православия. В частности то, что касается 20 июня. В программе значилось, что заседание должен был вести греческий генеральный секретарь Андреас Михаилидис. Но без согласования с грузинской стороной в его кресле неожиданно для всех оказался господин Гаврилов [депутат от КПРФ Сергей Гаврилов], что и вызвало возмущение, которое довольно быстро выплеснулось на улицы», — сказал Абашидзе. По его словам, Гаврилов и Михаилидис были детально информированы о ситуации в Грузии и обо всех деликатных нюансах и чувствительных моментах в стране.

«Не случайно, что по программе функции ведущего ассамблеи были возложены именно на Михаилидиса, а не на кого-то другого. Гаврилов является депутатом Госдумы России, достаточно опытный политик, то же можно сказать о господине Михаилидисе. О том, что они не знали ситуации, не может идти и речи», — говорит Абашидзе. Он замечает, что греческий генсек в ситуации, когда на улице уже шел стихийный митинг, не остановил заседание, несмотря на настойчивую рекомендацию грузинской стороны, и настаивал на дальнейшем продолжении ассамблеи в том же духе, что «еще более накалило ситуацию».

РБК направил запрос депутату Михаилидису. Депутат Гаврилов в разговоре с РБК сообщил, что рабочие документы со стороны ассамблеи готовил он, и в них было указано, что вести заседание будет именно он, так как является президентом. Это устоявшееся правило ассамблеи, подчеркнул он.